«Не хотят видеть реальность»: посол России в США Антонов раскритиковал Вашингтон за помощь Киеву

Дипломат раскритиковал Белый дом из-за решения оказать очередную финансовую поддержку Украине на сумму 300 миллионов долларов, в то время, как в США есть ряд проблем, требующих решения, включая ситуацию с госдолгом и миграционный вопрос. Так же Вашингтон игнорирует призывы о помощи в социально-экономическом развитии стран Латинской Америки, Африки и Азии.