США зомбированы стремлением нанести стратегическое поражение России и продолжают финансировать Киев, игнорируя провокационные действия Украины, сложную экономическую обстановку и внутренние проблемы государства, требующие внимания Вашингтона. Такое заявление сделал посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.
Дипломат раскритиковал Белый дом из-за решения оказать очередную финансовую поддержку Украине на сумму 300 миллионов долларов, в то время, как в США есть ряд проблем, требующих решения, включая ситуацию с госдолгом и миграционный вопрос. Так же Вашингтон игнорирует призывы о помощи в социально-экономическом развитии стран Латинской Америки, Африки и Азии.
«Однако американские власти не хотят видеть реальность. Такое ощущение, что они зомбированы стремлением нанести стратегическое поражение России, попытками измотать нашу экономику», — подчеркнул посол.
Антонов осудил действия США по снабжению Киева «все более смертоносным оружием» и поощрение безрассудных действий украинского руководство. Дипломат отметил, что таким образом Вашингтон демонстрирует свое безразличие к преступлениям «неонацистов».
Ранее Антонов рассказал о том, как спецслужбы Америки вербуют российских граждан для работы, которая заключается в передаче информации за границу