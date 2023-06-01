Покойный рэпер Тупак Шакур получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Рэпер Тупак Шакур станет следующим, чье имя будет увековечено на голливудской «Аллее славы». Об этом сообщает TMZ.
Тупак был застрелен еще в 1996 году, но его популярность выросла в десять раз после смерти. Было продано более 75 миллионов пластинок, после рэпер получил бриллиантовые сертификаты от RIAA.
Звезда Тупака станет 2758-й звездой на голливудской «Аллее славы».
Ранее стало известно, что поклонники «Звездных войн» пришли на Аллею славы на открытие звезды Кэрри Фишер. Некоторые фанаты в честь праздника надели костюмы любимых персонажей, в том числе и самой принцессы Леи.