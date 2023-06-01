Responsible Statecraft: НАТО подготовила секретный план на случай противостояния с Россией

На предстоящем саммите НАТО странам альянса предложат «тысячи страниц секретных военных планов», которые подготовлены на случай противостояния с Россией. Об этом сообщает обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
Журналист рассказал, что в засекреченных планах впервые со времен холодной войны будут подробно представлены сценарии столкновения с Россией.
Документы были подготовлены за закрытыми дверями военными представителями НАТО и отдельных стран альянса. Никто из независимых экспертов и законодателей не участвовал в проекте.
«Поскольку НАТО усиливает влияние на мировой арене делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора», — прокомментировал обозреватель.
Также журналист привел в качестве веского аргумента слова председателя Военного комитета альянса Роба Бауэра, который призвал участников организации быть готовыми к конфликту с Россией.
Саммит Североатлантического альянса пройдет 11—12 июля в Вильнюсе.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский дал понять, что не посетит саммит НАТО без гарантий на приглашение Украины в альянс.