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Responsible Statecraft: НАТО подготовила секретный план на случай противостояния с Россией

Политика
Responsible Statecraft: НАТО подготовила секретный план на случай противостояния с Россией

На предстоящем саммите НАТО странам альянса предложат «тысячи страниц секретных военных планов», которые подготовлены на случай противостояния с Россией. Об этом сообщает обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

Журналист рассказал, что в засекреченных планах впервые со времен холодной войны будут подробно представлены сценарии столкновения с Россией.

Документы были подготовлены за закрытыми дверями военными представителями НАТО и отдельных стран альянса. Никто из независимых экспертов и законодателей не участвовал в проекте.

«Поскольку НАТО усиливает влияние на мировой арене делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора», — прокомментировал обозреватель.

Также журналист привел в качестве веского аргумента слова председателя Военного комитета альянса Роба Бауэра, который призвал участников организации быть готовыми к конфликту с Россией.

Саммит Североатлантического альянса пройдет 11—12 июля в Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский дал понять, что не посетит саммит НАТО без гарантий на приглашение Украины в альянс.
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