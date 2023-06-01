Экс-советник ОП Арестович «пофантазировал» на тему сегрегации населения в случае захода ВСУ в Донбасс и Крым

Условного директора автомастерской, который мог отказаться от сотрудничества с Россией, но предпочел этого не делать, Арестович отнес ко второй категории и заявил, что на них будет распространяться «презумпция виновности по умолчанию». У граждан политик планирует арестовать имущество, запретить участвовать в голосованиях в течение десяти лет, оштрафовать.