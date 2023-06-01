Экс-советник ОП Арестович «пофантазировал» на тему сегрегации населения в случае захода ВСУ в Донбасс и Крым

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович✱ (включен в список террористов и экстремистов в РФ), выступая в Тель-Авиве, рассказал о планах Киева на жителей Донбасса и Крыма. Политик заявил, что, в случае возвращения регионов в состав Украины, население будет «наказано» в разной степени в зависимости от вовлеченности в сотрудничество с Россией.
По словам Арестовича, жители регионов будут разделены на три категории. В первую группу войдут граждане, которые добровольно сотрудничали с Россией. К ним политик отнес, в частности, владельцев автомастерской, ремонтировавшей военную технику. Экс-советник предупредил, что этой категории населения следует покинуть территории регионов.
Условного директора автомастерской, который мог отказаться от сотрудничества с Россией, но предпочел этого не делать, Арестович отнес ко второй категории и заявил, что на них будет распространяться «презумпция виновности по умолчанию». У граждан политик планирует арестовать имущество, запретить участвовать в голосованиях в течение десяти лет, оштрафовать.
К третьей категории Арестович отнес пенсионеров, получивших российский паспорт, чтобы иметь возможность пользоваться бесплатной медицинской помощью. Их экс-советник готов «простить».
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал созданный президентом Украины совет по «деоккупации» Крыма. Он назвал его сборищем фриков, которому нужно проводить заседания только в психбольнице.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России