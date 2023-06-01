Певец Ваня Дмитриенко рассказал, что у него украли миллион рублей

Певец рассказал, что проверил банковский счет, когда он не смог заплатить за кофе в кафе. И зайдя в онлайн банк, парень заметил отсутствие денег, хотя сумма на счете до этого была огромная. Дмитренко пожаловался, что сейчас у него нет денег даже на метро.