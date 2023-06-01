Певец Ваня Дмитриенко рассказал, что у него украли миллион рублей

Певец Ваня Дмитриенко сообщил, что мошенники украли у него со счета в банке почти миллион рублей. Об этом он рассказал в социальных сетях.
По словам исполнителя, он был занят очередной съемкой, когда позвонил сотрудник банка и сообщил о непроверенных сделках. Артист подумал, что это просто спам, поэтому не взял трубку.
Певец рассказал, что проверил банковский счет, когда он не смог заплатить за кофе в кафе. И зайдя в онлайн банк, парень заметил отсутствие денег, хотя сумма на счете до этого была огромная. Дмитренко пожаловался, что сейчас у него нет денег даже на метро.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ воровства денег под видом предотвращения «переводов» экстремистам.