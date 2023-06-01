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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у берегов Камчатки ночью 1 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Эпицентр природного явления находился в Тихом океане в 115 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Источник подземных толчков залегал на глубине 46 километров.

По информации ведомства, в близлежащих населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Также никто из местных граждан не обращался в диспетчерскую службу.

Ранее американские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Колумбии.
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