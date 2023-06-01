Система ПВО сработала над Белгородом

Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом ночью на первое июня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал губернатор.
Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадали двое мужчин. Один из пострадавших потерял руку и находится в тяжелом состоянии, второй получил контузию. Гладков сообщил, что мужчинам оказана медицинская помощь.
Ранее один человек пострадал при обстреле ВСУ Борисовского района Белгородской области.