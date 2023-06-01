Система ПВО сработала над Белгородом

Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадали двое мужчин. Один из пострадавших потерял руку и находится в тяжелом состоянии, второй получил контузию. Гладков сообщил, что мужчинам оказана медицинская помощь.