Newsweek: Киев использует методы пропагандистские методы ИГИЛ для привлечения финансирования с Запада

Украина использует методы ИГИЛ✱ (запрещенная в России террористическая организация) при распространении геймифицированных видеороликов с поля боя, чтобы привлечь больше внимания со стороны Запада и добиться увеличения финансовой и военной помощи, пишет Newsweek.
Профессор Военного колледжа Южной Каролины Шон Хьюстон, проанализировав видео, публикуемые украинскими боевиками, нашел сходства с методами съемки и пропаганды террористической организации, которая публиковала похожие видео еще десять лет назад.
Геймифицированные ролики, демонстрирующие жестокость и насилие, ИГИЛ✱ публиковал в рамках более широкой программы по вербовке. Организация пыталась доказать свою легитимность, поощрить сторонников и напугать врагов.
«Я думаю, Украина поняла это и как бы перепроектировала важные части или некоторые важные составляющие пропагандистского подхода ИГИЛ», — приводит издание слова профессора.
Преподаватель курса по пропаганде считает, что Киев с помощью подобных видео пытается убедить Запад в том, что военная помощь «не была напрасной» и привлечь еще больше финансирования со стороны мировой общественности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину «спонсором терроризма».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация