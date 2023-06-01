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Newsweek: Киев использует методы пропагандистские методы ИГИЛ для привлечения финансирования с Запада

Политика
Newsweek: Киев использует методы пропагандистские методы ИГИЛ для привлечения финансирования с Запада

Украина использует методы ИГИЛ✱ (запрещенная в России террористическая организация) при распространении геймифицированных видеороликов с поля боя, чтобы привлечь больше внимания со стороны Запада и добиться увеличения финансовой и военной помощи, пишет Newsweek.

Профессор Военного колледжа Южной Каролины Шон Хьюстон, проанализировав видео, публикуемые украинскими боевиками, нашел сходства с методами съемки и пропаганды террористической организации, которая публиковала похожие видео еще десять лет назад.

Геймифицированные ролики, демонстрирующие жестокость и насилие, ИГИЛ✱ публиковал в рамках более широкой программы по вербовке. Организация пыталась доказать свою легитимность, поощрить сторонников и напугать врагов.

«Я думаю, Украина поняла это и как бы перепроектировала важные части или некоторые важные составляющие пропагандистского подхода ИГИЛ», — приводит издание слова профессора.

Преподаватель курса по пропаганде считает, что Киев с помощью подобных видео пытается убедить Запад в том, что военная помощь «не была напрасной» и привлечь еще больше финансирования со стороны мировой общественности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину «спонсором терроризма».

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
игил Украина пропаганда США финансирование
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