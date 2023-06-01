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«Это в порядке вещей»: обвиняемая в совращении племянника жительница Омской области удивила следователей

Происшествия
«Это в порядке вещей»: обвиняемая в совращении племянника жительница Омской области удивила следователей

В Омской области девушка, совратившая 10-летнего племянника, домогалась также своего 14-летнего брата. Вместе с этим она вела переписки интимного характера с детьми из других регионов.

Инцидент случился летом 2021 года в Усть-Ишимском районе Омской области. 20-летняя девушка вступила в связь с племянником, которому тогда было 10 лет.

В данным момент подозреваемая находится под домашним арестом. На нее возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Источник издания сообщил, что девушка также домогалась 14-летнего младшего брата и вела переписки с другими детьми.

«Говорит, что для Усть-Ишима это в порядке вещей. Рассказывает, как сочинение - будто, как я провела лето», — удивленно рассказывает источник РИА Новости.

Перед этим подозреваемая призналась, что вступила в половую связь с ребенком из-за шантажа. В 2021 году она познакомилась с иностранцем, с которым начала вести переписку интимного характера. Позже он начал ее шантажировать и требовать снять на видео совокупление с ребенком.

В данный момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге охранник внешкольного центра пытался надругаться над 12-летней девочкой.
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