«Это в порядке вещей»: обвиняемая в совращении племянника жительница Омской области удивила следователей

В Омской области девушка, совратившая 10-летнего племянника, домогалась также своего 14-летнего брата. Вместе с этим она вела переписки интимного характера с детьми из других регионов.
Инцидент случился летом 2021 года в Усть-Ишимском районе Омской области. 20-летняя девушка вступила в связь с племянником, которому тогда было 10 лет.
В данным момент подозреваемая находится под домашним арестом. На нее возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Источник издания сообщил, что девушка также домогалась 14-летнего младшего брата и вела переписки с другими детьми.
«Говорит, что для Усть-Ишима это в порядке вещей. Рассказывает, как сочинение - будто, как я провела лето», — удивленно рассказывает источник РИА Новости.
Перед этим подозреваемая призналась, что вступила в половую связь с ребенком из-за шантажа. В 2021 году она познакомилась с иностранцем, с которым начала вести переписку интимного характера. Позже он начал ее шантажировать и требовать снять на видео совокупление с ребенком.
В данный момент расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Петербурге охранник внешкольного центра пытался надругаться над 12-летней девочкой.