«Это в порядке вещей»: обвиняемая в совращении племянника жительница Омской области удивила следователей

Перед этим подозреваемая призналась, что вступила в половую связь с ребенком из-за шантажа. В 2021 году она познакомилась с иностранцем, с которым начала вести переписку интимного характера. Позже он начал ее шантажировать и требовать снять на видео совокупление с ребенком.