В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В украинской столице и области звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает официальная карта от министерства цифровой трансформации страны. Также СМИ сообщают о взрывах в городе
Кроме того, системы оповещения работают в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
В столице тревогу объявили в 2:49. Украинские источники сообщают о работе ПВО над городом. Дополнительных подробностей в настоящий момент нет.
Прошлой ночью в Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщили западные СМИ.