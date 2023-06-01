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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Происшествия
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В украинской столице и области звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает официальная карта от министерства цифровой трансформации страны. Также СМИ сообщают о взрывах в городе

Кроме того, системы оповещения работают в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

В столице тревогу объявили в 2:49. Украинские источники сообщают о работе ПВО над городом. Дополнительных подробностей в настоящий момент нет.

Прошлой ночью в Киеве прозвучала серия взрывов. Об этом сообщили западные СМИ.
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