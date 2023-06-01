Актер Аль Пачино готовится стать отцом на 84 году жизни

Стало известно, что 83-летний Аль Пачино скоро вновь станет отцом. Об этом сообщает TMZ.
Репортеры узнали, что спутнице актера Нуре Альфаллах остался месяц до родов. Об этом сообщили сразу несколько источников. Позднее и сам Аль Пачинино лично сообщил прессе, что вскоре вновь станет отцом.
Нур Альфаллах моложе избранника на 54 года, они встречаются с апреля 2022-го.
Ранее певица Риана устроила фотосессию на последних месяцах беременности. Девушка смотрит на океан. Из одежды певица надела только черные трусы, а обнаженная грудь прикрыта руками.