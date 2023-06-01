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Актер Аль Пачино готовится стать отцом на 84 году жизни

Шоу-бизнес
Актер Аль Пачино готовится стать отцом на 84 году жизни

Стало известно, что 83-летний Аль Пачино скоро вновь станет отцом. Об этом сообщает TMZ.

Репортеры узнали, что спутнице актера Нуре Альфаллах остался месяц до родов. Об этом сообщили сразу несколько источников. Позднее и сам Аль Пачинино лично сообщил прессе, что вскоре вновь станет отцом.

Нур Альфаллах моложе избранника на 54 года, они встречаются с апреля 2022-го.

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