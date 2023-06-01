Юный «геронтофоб» из Подмосковья попытался зарезать своих пожилых родственников

В Подмосковье 14-летний парень ударил ножом дедушку, бабушку и прабабушку. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.
По информации ведомства, инцидент случился ночью с 30 на 31 мая. Подросток сначала нанес ранения ножом бабушке и прабабушке. Из-за криков проснулся дед, который во время последовавшей потасовки также получил телесные повреждения.
Парень скрылся с места происшествия, через некоторое время его задержали полицейские. В данный момент на подростка возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
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