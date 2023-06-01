Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили дом за 60 миллионов долларов после двухлетних поисков

После 2-х лет поисков Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили огромный дом за сумму, эквивалентную 5 миллиардам рублей. Всего в доме 12 спален, 24 ванные комнаты и 15 каминов, а общая площадь составляет почти 470 «квадратов». Об этом сообщает TMZ.
Так же на территории есть домик для охраны с двумя спальнями.
Недвижимость была выставлена на продажу еще в 2018 году за 135 миллионов долларов. Однако за эти деньги дом брать никто не стал, и звездной паре он достался более чем вдвое дешевле. Примечательно, что актеры расплатились наличными.
Он расположен на мысе площадью 5 акров (20 тысяч квадратных метров), поместье имеет двойные ворота.
Ранее стало известно, что шеф-повар с ножом напал на дом британского актера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне.