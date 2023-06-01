Упрощенный техрегламент для автомобилей в России продлен до февраля 2024 года

Правительство Российской Федерации продлило действие упрощенного техрегламента по выпуску транспортных средств до февраля 2024 года. При этом требования к автомобилям будут возвращаться поэтапно. Об этом свидетельствует постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованное на сайте правовой информации.
«Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном возвращении требований технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств"», — приводит Минпромторг РФ с уточнением, что упрощенный регламент с некоторыми изменениями будет сохраняться до 1 февраля 2024 года.
В частности, с 1 июня 2023 года автомобили, выпускаемые на территории России должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2». С 1 декабря 2024 года, машины необходимо будет оснащать антиблокировочной системой тормозов.
Ранее посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что российский автоконцерн УАЗ может организовать сборку автомобилей модели «Патриот» в ЦАР.