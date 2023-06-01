Упрощенный техрегламент для автомобилей в России продлен до февраля 2024 года

Правительство Российской Федерации продлило действие упрощенного техрегламента по выпуску транспортных средств до февраля 2024 года. При этом требования к автомобилям будут возвращаться поэтапно. Об этом свидетельствует постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованное на сайте правовой информации.