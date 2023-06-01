Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Юрия Шатунова убили

Певец Юрий Шатунов скончался 22 июня прошлого года. Официальной причиной смерти был назван острый трансмуральный инфаркт миокарда. Продюсер Андрей Разин утверждает, что смерть бывшего солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова не была случайной. Он опубликовал в своих соцсетях пост, где заявил, что нашел подтверждение убийства артиста.