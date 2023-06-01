Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Юрия Шатунова убили

Певец Юрий Шатунов скончался 22 июня прошлого года. Официальной причиной смерти был назван острый трансмуральный инфаркт миокарда. Продюсер Андрей Разин утверждает, что смерть бывшего солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова не была случайной. Он опубликовал в своих соцсетях пост, где заявил, что нашел подтверждение убийства артиста.
Продюсер сообщил, что нанял в США людей с большими связями, которые подтвердили, что Шатунова убили.
«Юра погиб в результате сговора, обмана, а также финансовых махинаций. <…> Считаю, что был убит алчными негодяями, которые натравили его на меня», — написал в своих социальных сетях Разин.
Он также смог составить более точный портрет преступников. По его словам, это могли быть сотрудники спецслужб, которые каким-то образом связаны с адвокатской деятельностью.
Ранее стало известно, что билет артиста Юрия Шатунова на самолет из Москвы в Казань был выставлен на «Авито» за 100 тысяч рублей.