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Пентагон заключил соглашение на закупку ПВО Gepard в рамках помощи Украине

Пентагон заключил соглашение на закупку ПВО Gepard в рамках помощи Украине

Министерство обороны США заключило соглашение на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard на сумму 118,3 миллиона долларов. Об этом говорится в отчете Пентагона.

Данный договор заключен в рамках военной помощи Украине. Предполагаемая дата поставки вооружения — 30 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus. Официальный запрос был подтвержден в Минобороны ФРГ, однако там не назвали точное количество ракет, которое требует украинская сторона.
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