Ограничения на продажу вейпов и кальянов вступили в силу с первого июня

Вступили в силу новые ограничения по продаже вейпов. С первого июня в России их нельзя продавать на ярмарках, выставках и в автоматах, открыто выставлять в магазинах и демонстрировать.
«Новые ограничения касаются продажи устройств для потребления никотинсодержащей продукции, и в том числе кальянов», — рассказал РИА Новости глава табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.
Предприниматель уточнил, что новые ограничения уравнивают правила по продаже сигарет и других никотиносодержащих изделий, а также устройств для потребления без самого табака или жидкости. Среди заметных нововведений, устройства для потребления никотина, включая вейп и кальян, теперь нельзя будет выставлять, демонтрировать можно только по требованию покупателей. Продавать их будут только в магазинах и павильонах.
Ранее врач Магомед Дахкильгов предупредил о риске развития онкологии из-за электронных сигарет и вейпов.