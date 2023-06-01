Ограничения на продажу вейпов и кальянов вступили в силу с первого июня

Предприниматель уточнил, что новые ограничения уравнивают правила по продаже сигарет и других никотиносодержащих изделий, а также устройств для потребления без самого табака или жидкости. Среди заметных нововведений, устройства для потребления никотина, включая вейп и кальян, теперь нельзя будет выставлять, демонтрировать можно только по требованию покупателей. Продавать их будут только в магазинах и павильонах.