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Регулярные поездки в зону СВО вынудили уйти с должности главу комитета Госдумы по охране здоровья

Общество
Регулярные поездки в зону СВО вынудили уйти с должности главу комитета Госдумы по охране здоровья

Депутат Государственной думы Дмитрий Хубезов попросил коллег освободить его от занимаемой должности главы комитета по охране здоровья в связи с частыми поездками в зону СВО.

Генеральный совет партии «Единая Россия» единогласно принял решение удовлетворить просьбу парламентария.

Сам депутат имеет медицинское образование и неоднократно ездил в зону спецоперации для оказания помощи больным и раненым. Именно с этой деятельностью и связан его отказ от должности.

На свое прежнее место в качестве главы комитета парламентарий предложил своего бывшего заместителя Бадму Башанкаева.

Ранее депутат ГД РФ Александр Толмачев, комментируя налет БПЛА на Москву, заявил о необходимости внутренне собраться и начать помогать фронту.
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