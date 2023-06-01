Регулярные поездки в зону СВО вынудили уйти с должности главу комитета Госдумы по охране здоровья

Депутат Государственной думы Дмитрий Хубезов попросил коллег освободить его от занимаемой должности главы комитета по охране здоровья в связи с частыми поездками в зону СВО.
Генеральный совет партии «Единая Россия» единогласно принял решение удовлетворить просьбу парламентария.
Сам депутат имеет медицинское образование и неоднократно ездил в зону спецоперации для оказания помощи больным и раненым. Именно с этой деятельностью и связан его отказ от должности.
На свое прежнее место в качестве главы комитета парламентарий предложил своего бывшего заместителя Бадму Башанкаева.
Ранее депутат ГД РФ Александр Толмачев, комментируя налет БПЛА на Москву, заявил о необходимости внутренне собраться и начать помогать фронту.