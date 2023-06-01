Футбольный клуб «Севилья» в седьмой раз одержал победу в Лиге Европы, обыграв «Рому»

Кубок вновь достается команде «Севилья». Тяжелейший матч с итальянским клубом перешел в серию пенальти, где удача улыбнулась «красно-белым». Итоговый счет по пенальти 4:1 в пользу испанцев.
Для «Севильи» это уже седьмая победа в турнире. Уникальное достижение и обновление собственного рекорда. Испанский клуб встал в один ряд с «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» по числу побед в еврокубках.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу планирует сыграть с Камеруном. Игра команд может состояться в стадионе «Лужники» в Москве. Планируемая дата матча – 15 июня.