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Футбольный клуб «Севилья» в седьмой раз одержал победу в Лиге Европы, обыграв «Рому»

Спорт
Футбольный клуб «Севилья» в седьмой раз одержал победу в Лиге Европы, обыграв «Рому»

Кубок вновь достается команде «Севилья». Тяжелейший матч с итальянским клубом перешел в серию пенальти, где удача улыбнулась «красно-белым». Итоговый счет по пенальти 4:1 в пользу испанцев.

Для «Севильи» это уже седьмая победа в турнире. Уникальное достижение и обновление собственного рекорда. Испанский клуб встал в один ряд с «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» по числу побед в еврокубках.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу планирует сыграть с Камеруном. Игра команд может состояться в стадионе «Лужники» в Москве. Планируемая дата матча – 15 июня.
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