Двое мужчин пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об очередном обстреле территории Шебекино украинскими боевиками. В результате атаки ВСУ пострадали двое мужчин.
«Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа», — сообщил глава региона.
Один из пострадавших мужчин лишился левой руки, его состояние медики оценивают, как тяжелое. Второй житель региона получил контузию. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести.
Аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия. Уже днем будет проводиться подворовой обход территории для установления всех последствий атаки.
Ранее в Шебекино пострадала женщина в результате обстрела ВСУ.