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Двое мужчин пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области

Происшествия
Двое мужчин пострадали в результате обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об очередном обстреле территории Шебекино украинскими боевиками. В результате атаки ВСУ пострадали двое мужчин.

«Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа», — сообщил глава региона.

Один из пострадавших мужчин лишился левой руки, его состояние медики оценивают, как тяжелое. Второй житель региона получил контузию. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия. Уже днем будет проводиться подворовой обход территории для установления всех последствий атаки.

Ранее в Шебекино пострадала женщина в результате обстрела ВСУ.
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