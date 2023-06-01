Прокуратура США нашла запись с признанием Дональда Трампа в хранении секретного документа

Трамп в защиту заявил, что файлы, вывезенные из Белого дома, были собственноручно им рассекречены. Также экс-президент напомнил, что секретные документы, находившиеся недопустимых для этого условиях, были обнаружены в частном жилье и личном офисе Джо Байдена.