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Прокуратура США нашла запись с признанием Дональда Трампа в хранении секретного документа

Политика
Прокуратура США нашла запись с признанием Дональда Трампа в хранении секретного документа

Правительство США рассматривает возможность предъявления бывшему американскому лидеру Дональду Трампу обвинения после изъятия материалов из его флоридского поместья. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным издания, у прокуроров имеется аудиозапись, где экс-президент Соединенных Штатов признается, что владеет секретным документом Пентагона о возможном нападении на Иран.

Трамп в защиту заявил, что файлы, вывезенные из Белого дома, были собственноручно им рассекречены. Также экс-президент напомнил, что секретные документы, находившиеся недопустимых для этого условиях, были обнаружены в частном жилье и личном офисе Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в утечке данных Пентагона вел записи с февраля 2022 года.
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