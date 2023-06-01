Муж певицы Бритни Спирс угрожает ей судом из-за детей

Певица Бритни Спирс не смогла отсудить у бывшего мужа Кевина опеку над сыновьями — 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом. Звезда не видела своих детей уже больше года. Об этом сообщает TMZ.
Что бы мать смогла осуществить переезд на Гавайские острова с сыновьями, Бритни требуется официальное разрешение. Но на это Кевин не согласился. У звезды есть пару дней для того, чтобы передать разрешение суду.
И если этого не случится, ее бывший муж намерен разговаривать уже совсем на других условиях.
Ранее стало известно, что аккаунты в социальных сетях певицы Бритни Спирс возможно ведет другой человек.