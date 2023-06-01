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Муж певицы Бритни Спирс угрожает ей судом из-за детей

Шоу-бизнес
Муж певицы Бритни Спирс угрожает ей судом из-за детей

Певица Бритни Спирс не смогла отсудить у бывшего мужа Кевина опеку над сыновьями — 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом. Звезда не видела своих детей уже больше года. Об этом сообщает TMZ.

Что бы мать смогла осуществить переезд на Гавайские острова с сыновьями, Бритни требуется официальное разрешение. Но на это Кевин не согласился. У звезды есть пару дней для того, чтобы передать разрешение суду.

И если этого не случится, ее бывший муж намерен разговаривать уже совсем на других условиях.

Ранее стало известно, что аккаунты в социальных сетях певицы Бритни Спирс возможно ведет другой человек.
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