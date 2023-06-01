Алана Мамаева легла под нож из-за осложнений после пластики ягодиц

Бывшая жена Павла Мамаева Алана Мамаева, на днях оказалась в больнице. Ей пришлось обратиться за помощью к специалистам из-за разъехавшихся в разные стороны имплантов в ягодицах. О своих ощущениях после операции девушка рассказала в своих социальных сетях.