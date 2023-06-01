Алана Мамаева легла под нож из-за осложнений после пластики ягодиц

Бывшая жена Павла Мамаева Алана Мамаева, на днях оказалась в больнице. Ей пришлось обратиться за помощью к специалистам из-за разъехавшихся в разные стороны имплантов в ягодицах. О своих ощущениях после операции девушка рассказала в своих социальных сетях.
Операция была выполнена двумя хирургами, одним из которых оказался известный Тимур Хайдаров. Девушка подчеркнула, что процедура была непростой, но врачи справились, сейчас ягодицы «выглядят шикарно».
«После достаточно сильного похудения у меня начался птоз ягодиц. У меня почти шесть лет стояли ягодичные импланты, и настало время их заменить. Из-за этого птоза у меня ягодичные импланты встали не туда, куда надо, они просто уехали в сторону, и выглядело это, мягко говоря, некрасиво», — объяснила в своих социальных сетях Мамаева.
Ранее бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана сообщила, что вновь намерена судиться за приобретенное в браке имущество.