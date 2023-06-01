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Невеста погибшего в ДТП на Украине британского снайпера вынуждена собирать средства для репатриации тела

Общество
Невеста погибшего в ДТП на Украине британского снайпера вынуждена собирать средства для репатриации тела

Бывший британский снайпер Джулиан Торн, занимавшийся обучением ВСУ работе с военной техникой, погиб в автокатастрофе на Украине. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на невесту военнослужащего Луизу Латбери.

Британец, которому на момент смерти было 36 лет, отправился на Украину в феврале прошлого года. Там он обучал боевиков ВСУ работе с вооружением и помогал беженцам на украинско-польской границе.

Как сообщает издание, причиной смерти мужчины стала автокатастрофа. Теперь семья Торна столкнулась с проблемами, пытаясь вернуть в Великобританию тело погибшего мужчины.

Невеста военнослужащего открыла страницу на краундфандинговой платформе «GoFundMe», где планирует собрать 15 тысяч фунтов стерлингов на транспортировку тела. Латбери рассказала, что готовила обручальные кольца в тот момент, когда ей сообщили о гибели Торна.

Ранее вакансия с предложением отправиться на Украину для «оказания помощи» в военно-технической сфере появилась на британском сайте Abzuna.
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