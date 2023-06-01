Российский теннисист Рублев обыграл француза Муте и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Корантена Муте в матче второго круга со счетом 6:4, 6:2, 3:6 и 6:3. Он вышел в третий круг турнира открытого чемпионата Франции по теннису — «Ролан Гаррос».
Андрей Рублев выполнил 6 эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 и допустил пять двойных ошибок. Соперник Корантена Муте реализовал 2 эйса, допустил четыре двойные ошибки, а также сделал 2 брейк-пойнта.
В следующей игре российский теннисист сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего за выход в четвертый круг турнира.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов прошел в третий круг французского турнира «Ролан Гаррос».