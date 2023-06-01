Певица Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца

Российской певице и телеведущей Ольге Бузовой недавно сделали предложении во время съемок шоу «Звезды в Африке». В тот день Бузова не дала ответа на большую публику, а всего лишь прошептала что-то на ухо своему поклоннику, который преподнес ей цифровое украшение.