Певица Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца

Российской певице и телеведущей Ольге Бузовой недавно сделали предложении во время съемок шоу «Звезды в Африке». В тот день Бузова не дала ответа на большую публику, а всего лишь прошептала что-то на ухо своему поклоннику, который преподнес ей цифровое украшение.
Сегодня певица решила рассказать подписчикам подробнее об этой ситуации в своих социальных сетях.
«На днях мне сделали самое необычное предложение. Но все не так просто. Я пока в шоке, но скоро все расскажу! Следите за новостями», — написала певица.
Ранее стало известно, что телеведущая Ольга Бузова не занималась сексом на протяжении двух лет. По словам звезды, последний раз в интимную связь она вступала в 2021 году.