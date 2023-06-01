В сети «Вкусно и точка» рассказали о наборе кадров к началу лета и условиях для сотрудников

Работают во «Вкусно и точки» и несовершеннолетние — таких 15% из 60 тысяч сотрудников сети, сообщает ТАСС. Для этой группы работников в компании создают особые условия, отвечающие нормам Трудового кодекса РФ. Сотрудники младше 18 лет могут работать в заведениях не более пяти смен в неделю до 24 часов в сумме. А работники, параллельно получающие образование, могут работать не более 12 часов в неделю.