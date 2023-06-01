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Двое американских сенаторов выступили с инициативой создать трибунал для осуждения руководства РФ

Политика
Двое американских сенаторов выступили с инициативой создать трибунал для осуждения руководства РФ

Два американских сенатора представили администрации США проект резолюции, в котором предлагают создать специальный международный трибунал для осуждения руководства России.

Демократы из верхней палаты конгресса Тим Кейн и Бен Кардин заявили, что в рамках Международного уголовного суда (МУС) данную инициативу невозможно осуществить.

Политики предлагают создать трибунал решением Генассамблеи ООН. Они уверены в необходимости привлечь к «ответственности» членов Совета безопасности РФ и президента Владимира Путина.

Ранее канадский МИД поддержал идею спецтрибунала по военным преступлениям на Украине.
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