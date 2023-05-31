Шерлок в опасности: шеф-повар с ножом напал на дом британского актера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне

Бывший шеф-повар отеля Beaumont Джек Бисселл напал с ножом на дом актера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне и пытался его сжечь. Об этом сообщает Daily Mail.
35-летний Джек Бисселл пробил ногой железные ворота, сорвал домофон со стены и выкрикивал угрозы в адрес актера, его жены, актрисы Софи Хантер, и их троих сыновей. В частности, он грозился сжечь их жилище.
Ранее стало известно, что британский актер Рэй Стивенсон умер во время съемок в Италии на 59-м году жизни. Официальные представители актера подтвердили факт его смерти.