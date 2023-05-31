Financial Times: Зеленский дал понять, что не посетит саммит НАТО без гарантий на приглашение Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский не посетит июльский саммит НАТО й в Вильнюсе, если не получит гарантий по вступлению страны в Североатлантический альянс. Украинский лидер дал это понять странам участницам объединения, пишет газета Financial Times.
«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению», — пишет издание.
Украинский лидер ранее заявлял, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу до окончания вооруженного конфликта не ожидается. При этом он отметил, что хотел бы получить поддержку от НАТО в виде приглашения Украины к вступлению в состав объединения уже сейчас.
Ранее Зеленский призвал к положительному решению по заявки Киева в НАТО.