Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Financial Times: Зеленский дал понять, что не посетит саммит НАТО без гарантий на приглашение Украины в альянс

Политика
Financial Times: Зеленский дал понять, что не посетит саммит НАТО без гарантий на приглашение Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский не посетит июльский саммит НАТО й в Вильнюсе, если не получит гарантий по вступлению страны в Североатлантический альянс. Украинский лидер дал это понять странам участницам объединения, пишет газета Financial Times.

«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению», — пишет издание.

Украинский лидер ранее заявлял, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу до окончания вооруженного конфликта не ожидается. При этом он отметил, что хотел бы получить поддержку от НАТО в виде приглашения Украины к вступлению в состав объединения уже сейчас.

Ранее Зеленский призвал к положительному решению по заявки Киева в НАТО.
нато Украина зеленский вступление в НАТО украина в нато
Военкоры ФАН