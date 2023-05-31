Financial Times: Зеленский дал понять, что не посетит саммит НАТО без гарантий на приглашение Украины в альянс

Украинский лидер ранее заявлял, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу до окончания вооруженного конфликта не ожидается. При этом он отметил, что хотел бы получить поддержку от НАТО в виде приглашения Украины к вступлению в состав объединения уже сейчас.