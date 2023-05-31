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Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что заявленная Макроном помощь Запада не поможет Украине избежать поражения

Общество
Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что заявленная Макроном помощь Запада не поможет Украине избежать поражения

Ветеран США Ноктис Дрейвен сообщил, что поддержка западных стран не изменит ситуацию с проигрышем Украины в конфликте. Об этом он написал в Twitter.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ с расчетом на дальнейший конфликт. Данная речь была озвучена на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

«По правде говоря, если не считать миллиардов долларов и бесчисленных жизней украинцев, потраченных впустую, не имеет значения, поддерживает ли Запад Украину на данном этапе, они все равно проиграют», — прокомментировал Ноктис Дрейвен.

По его мнению, украинский конфликт в будущем станет наглядным примером для Соединенных Штатов и их сторонников. Рано или поздно они осознают свое бессилие перед нынешними обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что ветеран армии США призывает американских наемников бежать из ВСУ.
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