Ветеран США Ноктис Дрейвен сообщил, что поддержка западных стран не изменит ситуацию с проигрышем Украины в конфликте. Об этом он написал в Twitter.
Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ с расчетом на дальнейший конфликт. Данная речь была озвучена на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.
«По правде говоря, если не считать миллиардов долларов и бесчисленных жизней украинцев, потраченных впустую, не имеет значения, поддерживает ли Запад Украину на данном этапе, они все равно проиграют», — прокомментировал Ноктис Дрейвен.
По его мнению, украинский конфликт в будущем станет наглядным примером для Соединенных Штатов и их сторонников. Рано или поздно они осознают свое бессилие перед нынешними обстоятельствами.
Ранее сообщалось, что ветеран армии США призывает американских наемников бежать из ВСУ.