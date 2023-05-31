Генеральный директор и соучредитель Black Star Павел Курьянов рассказал о работе лейбла с музыкантами

На днях музыкальны продюсер и сооснователь Black Star Пашу (Павел Курьянов) стал гостем YouTube-шоу FameTime TV Он рассказал о взаимодействии лейбла с артистами.
Пашу рассказал, что в Black Star у исполнителей более партнерские отношения с холдингом. По контракту у всех остается имя, песни и так далее. По словам музыкального продюсера, лейбл обладает репутацией прогрессивной и современной команды.
Комментирую уход артистов с Black Star, Кирьянов заявил, что основных причин было две: желание больше зарабатывать и иметь больше свободы в плане концертной деятельности.
Ранее Курьянов Павел на интервью рассказал о своих отношениях с певицей Ханной. Бизнесмен сообщил, что сейчас романтические отношения с певицей оценивает где-то на 7 из 10, а все потому что времени друг на друга стало поменьше.