«Очень крута»: губернатор Гладков оценил работу бойцов Белгородской самообороны

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира заявил, что гордится каждым бойцом местной самообороны. Чиновник отметил, что это «чисто гражданская история», когда, рискуя своей жизнью, люди защищают свое дело.
«То же самое сейчас вижу, как бойцы шебекинской самообороны круглосуточно, реально находясь под ежедневным обстрелом, первыми прибывают на место происшествия», — отметил губернатор, отвечая на историю жительницы региона, рассказавшей о героическом спасении ее пожилых родителей бойцами Грайворонской самообороны.
Гладков подчеркнул, что для служащих в местной самообороне организована хорошая подготовка, благодаря чему они набирают мастерство и навыки. Он добавил, что 70% бойцов имеют большой боевой опыт в горячих точках. Губернатор подытожил свой рассказ заявлением, что Белгородская самооборона «очень крута».
Ранее глава региона рассказал об эвакуации полутора тысяч человек из Белгородской области.