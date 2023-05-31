«Очень крута»: губернатор Гладков оценил работу бойцов Белгородской самообороны

Гладков подчеркнул, что для служащих в местной самообороне организована хорошая подготовка, благодаря чему они набирают мастерство и навыки. Он добавил, что 70% бойцов имеют большой боевой опыт в горячих точках. Губернатор подытожил свой рассказ заявлением, что Белгородская самооборона «очень крута».