Соучредитель лейбла Black Star Пашу рассказал об отношениях с певицей Ханной

Бизнесмен сообщил, что сейчас романтические отношения с певицей оценивает где-то на 7 из 10. Потому что сам Пашу стал поменьше работать, а Ханна наоборот очень много. Она приходит очень уставшая поздно вечером, а Пашу встает рано утром. Поэтому времени друг на друга стало поменьше. Но даже спустя 11 лет отношений, они в безупречном состоянии, отметил продюсер.