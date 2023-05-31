Эвакуированных из Шебекино 300 детей будут размещены в детском лагере в Воронежской области

Эвакуированные из обстреливаемого ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области 300 детей отправились сегодня в Воронежскую область. Еще более тысячи человек покинут опасные территории в ближайшие дни. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня по приглашению губернатора Александра Викторовича Гусева 300 детей из Шебекинского округа приехали в Воронежскую область», — сообщил Гладков.
Дети будут размещены в учреждении детского отдыха в лесном массиве около берега реки Дон в Воронежской области. Две сотни человек — мамы или бабушки с маленькими детьми — завтра отправятся в Пензинскую область. В субботу 600 жителей Грайворонского и Шебекинского округов эвакуируют в Ярославскую и Калужскую области. Липецкая и Томская область в ближайшее время примут по 200 человек.
Руководство Белгородской области уже договорилось об эвакуации полутора тысяч человек. Глава региона заверил, что работа в данном направлении продолжается.
Ранее Гладков сообщил об эвакуации трехсот детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в среду.