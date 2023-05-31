Эвакуированных из Шебекино 300 детей будут размещены в детском лагере в Воронежской области

Дети будут размещены в учреждении детского отдыха в лесном массиве около берега реки Дон в Воронежской области. Две сотни человек — мамы или бабушки с маленькими детьми — завтра отправятся в Пензинскую область. В субботу 600 жителей Грайворонского и Шебекинского округов эвакуируют в Ярославскую и Калужскую области. Липецкая и Томская область в ближайшее время примут по 200 человек.