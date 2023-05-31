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Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук призвала отложить госрегулирование маркетплейсов в России

Общество
Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук призвала отложить госрегулирование маркетплейсов в России

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук предложила отложить внедрение госрегулирования маркетплейсов в России. Об этом она сообщила в рамках «Недели российского ритейла 2023».

«Там, где появляется госрегулирование, прекращается рост. Это на самом деле так», — прокомментировала гендиректор российской компании.

Относительно деятельности площадки Бакальчук добавила, что им необходимо быть открытыми и выстраивать коммуникацию иным образом, чтобы получать обратную связь от людей.

В конце она анонсировала, что в ближайшее время государственным структурам и прессе будет представлен дальнейший план действий компании.

Ранее сообщалось, что в России до конца года запустят маркетплейс для покупки госимущества.
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