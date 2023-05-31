Балерина Анастасия Волочкова тщетно попыталась порадовать аудиторию постройневшей фигурой

Балерина Анастасия Волочкова уже не может жить без всеобщего внимания, поэтому всякий раз придумывает новый инфоповод. Сегодня женщина похвасталась тем, что похудела, явно рассчитывая на похвалу от своих фанатов, но ее ждал лишь негатив.