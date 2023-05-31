Балерина Анастасия Волочкова тщетно попыталась порадовать аудиторию постройневшей фигурой

Балерина Анастасия Волочкова уже не может жить без всеобщего внимания, поэтому всякий раз придумывает новый инфоповод. Сегодня женщина похвасталась тем, что похудела, явно рассчитывая на похвалу от своих фанатов, но ее ждал лишь негатив.
Балерина выложила новую фотографию в социальные сети и рассказала, что похудела.
«Я, кажется, еще немного постройнела. Но чувствую себя в отличной форме и легкости! Секрета нет. Много физической нагрузки и практически отсутствие еды. Вчера, например, поела один раз в день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже», — написала артистка в своем личном блоге.
Подписчики же не были так счастливы за звезду. Фанатам показалось, что с нынешней фигурой Волочкова похожа на мужчину.
Ранее балерина Анастасия Волочкова выложила фото со своим новым молодым человеком.