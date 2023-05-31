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«Снова ложь»: Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление президента Молдавии Санду о России

Политика
«Снова ложь»: Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление президента Молдавии Санду о России

Директор департамента по информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала очередной ложью слова президента Молдавии Майи Санду, заявившей, что у страны никогда не было взаимоуважения в двухсторонних отношениях с Россией.

«Взаимоуважения нет у нынешнего Президент Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Россия всегда относилась уважительно к Молдавии и ее населению, и выразила уверенность в том, что позитивное отношение Москвы было взаимным. Представитель МИД напомнила об исторической связи двух народов.

Ранее Санду заявила, что сотрудничество со странами СНГ невыгодно для жителей Молдавии.
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