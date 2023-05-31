Эксперт по безопасности Филип Джиральди предупредил Зеленского об отсутствии шансов на победу

Офицер ЦРУ в отставке и консультант по вопросам безопасности Филип Джиральди YouTube-каналу Judging Freedom предупредил Киев об отсутствии шансов на победу в конфликте с Россией и заявил, что прекращение столкновения и переход к мирным переговорам является наиболее желаемым вариантом развития события.