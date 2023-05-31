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Эксперт по безопасности Филип Джиральди предупредил Зеленского об отсутствии шансов на победу

Политика
Эксперт по безопасности Филип Джиральди предупредил Зеленского об отсутствии шансов на победу

Офицер ЦРУ в отставке и консультант по вопросам безопасности Филип Джиральди YouTube-каналу Judging Freedom предупредил Киев об отсутствии шансов на победу в конфликте с Россией и заявил, что прекращение столкновения и переход к мирным переговорам является наиболее желаемым вариантом развития события.

«У Украины нет шансов на победу... Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров», — сказал экс-разведчик.

Джиральди объяснил, что Соединенные штаты Америки не предпринимают никаких действий для приближения окончания конфликта. Вместо этого Вашингтон поощряет президента Украины Владимира Зеленского в его провокациях.

Консультант по вопросам безопасности считает, что наилучшим вариантом для Киева было бы прийти к мирному урегулирования конфликта с последующими переговорами по территориальным вопросам, но США продолжают давить на необходимость спонсирования военных действий, провоцируя риск эскалации.

Ранее экс-офицер НАТО Пьер Анро заявил, что страны Запада намерены сосредоточиться на помощи ВСУ при контрнаступлении.
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