Офицер ЦРУ в отставке и консультант по вопросам безопасности Филип Джиральди YouTube-каналу Judging Freedom предупредил Киев об отсутствии шансов на победу в конфликте с Россией и заявил, что прекращение столкновения и переход к мирным переговорам является наиболее желаемым вариантом развития события.
«У Украины нет шансов на победу... Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров», — сказал экс-разведчик.
Джиральди объяснил, что Соединенные штаты Америки не предпринимают никаких действий для приближения окончания конфликта. Вместо этого Вашингтон поощряет президента Украины Владимира Зеленского в его провокациях.
Консультант по вопросам безопасности считает, что наилучшим вариантом для Киева было бы прийти к мирному урегулирования конфликта с последующими переговорами по территориальным вопросам, но США продолжают давить на необходимость спонсирования военных действий, провоцируя риск эскалации.
Ранее экс-офицер НАТО Пьер Анро заявил, что страны Запада намерены сосредоточиться на помощи ВСУ при контрнаступлении.