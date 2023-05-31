Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал американскому генералу Милли о планах Киева по наступлению

Глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал генералу Марку Милли о планах наступления ВСУ и попросил поставить вооружение, в первую очередь дальнобойные снаряды.
«Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды.», — написал Залужный.
Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный тяжело ранен и, скорее всего, не вернется к своим обязанностям.