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Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал американскому генералу Милли о планах Киева по наступлению

Украина
Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал американскому генералу Милли о планах Киева по наступлению

Глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал генералу Марку Милли о планах наступления ВСУ и попросил поставить вооружение, в первую очередь дальнобойные снаряды.

«Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды.», — написал Залужный.

Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный тяжело ранен и, скорее всего, не вернется к своим обязанностям.
Украина Марк Милли Валерий Залужный
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