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Президент США Джо Байден заявил, что утверждение законопроекта об увеличении потолка госдолга идет по плану

Политика
Президент США Джо Байден заявил, что утверждение законопроекта об увеличении потолка госдолга идет по плану

Президент США Джо Байден заявил, что в конгрессе процесс утверждения нового законопроекта об увеличении потолка государственного долга идет полным ходом.

«Я думаю, всё идет по плану, с Божьей помощью», — прокомментировал Байден.

Недавно спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти и американский лидер Джо Байден пришли к единому соглашению по потолку государственного долга. Позже Маккарти представил законопроект по госдолгу, который поможет стране избежать дефолта.

Соглашение Белого дома и республиканцев конгресса позволит увеличить предел заимствований до 1 января 2025 года.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал настоящую причину повышения потолка госдолга США.
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