Более 1,7 млн российских семей потратили материнский капитал на образование детей

Светлана Бессараб также уточнила, что если между учреждением образования и Социальным фондом России заключено соглашение, то родителям нет необходимости лично предоставлять договор об обучении на коммерческой основе. Кроме того, средствами материнского капитала можно оплачивать проживание ребенка в общежитии в период обучения.