Более 1,7 млн российских семей потратили материнский капитал на образование детей

В России на обучение детей средства материнского капитала израсходовали более 1,7 миллиона семей. За время действия программы наи эти цели было выплачено 102 миллиарда рублей. Такую информацию сообщила депутат Госдумы РФ, лидер кубанских профсоюзов Светлана Бессараб.
Родители использовали средства материнского капитала на оплату обучения детей в вузах, лицеях, колледжах, а также на дошкольное образование, передает центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Светлана Бессараб также уточнила, что если между учреждением образования и Социальным фондом России заключено соглашение, то родителям нет необходимости лично предоставлять договор об обучении на коммерческой основе. Кроме того, средствами материнского капитала можно оплачивать проживание ребенка в общежитии в период обучения.