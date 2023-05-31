Певица Наталья Подольская назвала своего старшего сына абьюзером

Семилетний сын Артем музыканта Владимира Преснякова и певицы Натальи Подольской настоящий тиран. Так считает мама мальчика. Она поделилась, как ей удается справляться с маленьким абьюзером. Об этом сообщает 5-tv.ru.
«Тема — абьюзер! Он так требует моего внимания, чтобы я что-нибудь с ним все время делала! Это просто домашний тиран!» — эмоционально высказалась Наталья Подольская.
По признанию певицы, она пока не знает, чем будет занимать своего старшего сына на летних каникулах, ведь в детский лагерь мальчишка ехать наотрез отказался.
Ранее Наталья Подольская призналась в отсутствии ревности к фанаткам ее супруга Преснякова.