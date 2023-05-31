Земфира опровергла информацию о получении французского гражданства

Российская певица Земфира✱ Рамазанова (признана иноагентом в РФ) заявила, что кроме российского гражданства других у нее нет.
«Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», прокомментировала певица.
Певица опровергла информацию о принятии французского подданство. Также она просит министерство юстиции в суде доказать иностранное финансирование, которого у нее никогда не было.
Она добавила, что больше года не проживает в России, но все еще платит российские налоги.
Ранее сообщалось, что актриса Ирина Алферова впервые за долгое время появилась на публике.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами