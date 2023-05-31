Белый дом перенаправил Киеву вопрос об ответственности за атаку на Москву

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 мая заявил, что США не имеют точной информации о том, кто ответственен за атаки беспилотников на Москву. По таким вопросам он предложжил обращаться к украинскому правительству.
«Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным», — сообщил Кирби.
Координатор так же добавил, что США не будут проводить расследование произошедшего.
Во вторник, 30 мая, средства массовой информации сообщили о поражении четырех беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице. Беспилотники приближались с юго-запада.