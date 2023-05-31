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Белый дом перенаправил Киеву вопрос об ответственности за атаку на Москву

Политика
Белый дом перенаправил Киеву вопрос об ответственности за атаку на Москву

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 мая заявил, что США не имеют точной информации о том, кто ответственен за атаки беспилотников на Москву. По таким вопросам он предложжил обращаться к украинскому правительству.

«Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным», — сообщил Кирби.

Координатор так же добавил, что США не будут проводить расследование произошедшего.

Во вторник, 30 мая, средства массовой информации сообщили о поражении четырех беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице. Беспилотники приближались с юго-запада.
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