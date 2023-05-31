Пророссийский активист Джеймс Уолтерс найден мертвым в Сиднее 23 мая. Он был соратником Семена Байкова, известного как «австралийский казак», и получал угрозы от сторонников киевского режима, рассказывает Daily Mail.
За 10 дней до смерти Уолтерса объявили пропавшим без вести. Тогда у полицейских возникли опасения за жизнь активиста, но ничего подозрительного или угрожающего они не заметили.
Джеймсу Уолтерсу было 42 года, он жил в Австралии, поддерживал Россию в специальной военной операции на Украине и выступал противником киевского режима. Свою позицию он выражал на митингах и в FB. На одной из фотографий Джеймс на фоне портрета президента Путина держит плакат «Украина — государство-террорист! Поддерживайте Россию!»
Уолтерс являлся соратником пророссийского активиста, «австралийского казака» Семена Байкова, который сразу отреагировал на сообщение о его гибели в своем Telegram-канале.
«Он был немного эксцентричным, но всегда позитивным и отзывчивым. В последнее время стал выглядеть обеспокоенным и постоянно жаловался, что его травят за поддержку России и угрожают расправой», — пишет Семен.
«Австралийский казак» ссылается на Telegram-канал «Тасманский дьявол», который первый сообщил о смерти Уолтерса. Также там было приведено новое расследование журналистов, в котором они говорят о цензуре в австралийском сегменте Twitter. Администраторы канала отметили, что эта история о контроле в социальных сетях Австралии далеко не единственная.
На необычную смерть политического деятеля отреагировал российский журналист Олег Лурье. Он сказал, что Джеймсу угрожал местный украинский активист Антон Боганович, собирающий деньги на ВСУ. Он устраивает протесты в Сиднее с антироссийскими призывами и давит на австралийский бизнес, который работает с Россией. Но ни полиция, ни власть на него не реагируют.
Это не первый случай, когда Австралия оказывается в центре скандала с пророссийскими активистами. В 2022 году российский сторонник Семен Байков был арестован за «разглашение секретной информации», позднее он попросил политическое убежище в посольстве России.