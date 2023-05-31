В Сиднее нашли мертвым австралийца Джеймса Уолтерса, который поддерживал Россию

На необычную смерть политического деятеля отреагировал российский журналист Олег Лурье. Он сказал, что Джеймсу угрожал местный украинский активист Антон Боганович, собирающий деньги на ВСУ. Он устраивает протесты в Сиднее с антироссийскими призывами и давит на австралийский бизнес, который работает с Россией. Но ни полиция, ни власть на него не реагируют.