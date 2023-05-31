«CNN туда никак не попадает»: Пригожин объяснил, в каком случае журналисты телеканала могут оказаться на встрече «Патриота»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поставил на место журналистов CNN, которые захотели проникнуть на закрытое мероприятие в Нижнем Новгороде и встретиться с ним. Заявление предпринимателя передает его пресс-служба в Telegram-канале.
Журналисты московской студии телекомпании CNN задали вопрос касательно «пресс-конференции», которая, по их мнению, состоится в Нижнем Новгороде. Авторы решили уточнить, когда она пройдет и как на нее можно попасть.
«Отвечаю CNN и другим интересующимся вопросом пресс-конференции СМИ. Никакой пресс-конференции не было, медиахолдинг "Патриот" собрал своих партнеров в регионе», – объяснил Пригожин.
Он добавил, что мероприятие носит закрытый характер. На него могут попасть только региональные партнеры. Стороны в ходе общения обсуждают несколько вопросов. Первый касается темы доведения до населения страны честной информационной повестки. Второй затрагивает вопрос панических настроений, которые могут возникать в обществе в сложившихся условиях. И третий раскрывает проблему мобилизации населения, а не его расхолаживания, как это делается в некоторых СМИ.
«Мы готовимся к тяжелой продолжительной войне, и поэтому CNN туда никак не попадает, кроме как с одним условием: если CNN будет четко брать нашу повестку и доводить до мирового сообщества все, что мы попросим», – добавил Пригожин.
В конце он отметил, что может предоставить журналистам определенные тезисы. Согласно им, Россию нужно уважать и защищать ее всеми силами. Если армия не готова работать на полную мощность, то это будет делать ЧВК «Вагнер».