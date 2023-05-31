«CNN туда никак не попадает»: Пригожин объяснил, в каком случае журналисты телеканала могут оказаться на встрече «Патриота»

Он добавил, что мероприятие носит закрытый характер. На него могут попасть только региональные партнеры. Стороны в ходе общения обсуждают несколько вопросов. Первый касается темы доведения до населения страны честной информационной повестки. Второй затрагивает вопрос панических настроений, которые могут возникать в обществе в сложившихся условиях. И третий раскрывает проблему мобилизации населения, а не его расхолаживания, как это делается в некоторых СМИ.