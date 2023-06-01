Обстрелы территории России со стороны ВСУ с 23 мая по 1 июня

Приграничные территории Российской Федерации все больше напоминают зону боевых действий. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ приводят к уничтожению гражданской инфраструктуры и гибели мирных граждан. И если раньше украинские формирования терроризировали население Донбасса, то сейчас они расширили свою террористическую деятельность. При этом необходимо понимать, что география обстрелов ограничивается только дальностью работы вооружения, которое имеется у войск киевского режима.