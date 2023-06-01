Приграничные территории Российской Федерации все больше напоминают зону боевых действий. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ приводят к уничтожению гражданской инфраструктуры и гибели мирных граждан. И если раньше украинские формирования терроризировали население Донбасса, то сейчас они расширили свою террористическую деятельность. При этом необходимо понимать, что география обстрелов ограничивается только дальностью работы вооружения, которое имеется у войск киевского режима.
Брянская область
23 и 25 мая националисты осуществили обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате ударов повреждения получили по меньшей мере четыре домовладения.
В субботу, 27 мая, ВСУ нанесли удар по населенным пунктам Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района. Ответным огнем ВС РФ огневые точки противника были подавлены. В то же время ряд Telegram-каналов распространял информацию о заходе на территорию района украинской ДРГ. Глава региона опроверг данные сообщения.
В этот же день украинский дрон-камикадзе на дороге Бровничи—Сушаны атаковал автомобиль Министерства обороны. В результате погибли двое военных.
В понедельник ВСУ атаковали населенные пункты Суземского района с использованием минометов и беспилотников.
«Зафиксировано около 10 прилётов. В сёлах Зерново, куда летели беспилотники, и Алешковичи, которые обстреливали миномётами, есть разрушения. В отдельных домах не осталось окон. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Богомаз.
Курская область
В соседней Курской области также было неспокойно. Здесь украинские обстрелы унесли жизнь одного человека, еще трое жителей получили ранения.
Во вторник, 23 мая, украинские формирования атаковали объекты энергетики региона. В результате обстрела без света остались около 400 жителей сел Гордеевка, Викторовка и Троицкое. Кроме того, БПЛА противника сбросил взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе. Обесточеными оказались населенные пункты Плехово, Гуево и Горналь.
Около 20 прилетов было зафиксировано 26 мая в поселке Теткино, в котором получили повреждения несколько домов и линии электропередач.
27 мая противник обстрелял строителей, работающих над возведением пограничных укреплений неподалеку от села Плехово в Суджанском районе. В результате минометного обстрела один из рабочих погиб.
На следующий день ВСУ вновь открыли огонь по строящимся укреплениям около села Гуево. Один из строителей получил контузию.
31 мая ВСУ повторили атаку на населенный пункт Теткино, где были зафиксированы повреждения жилых домов.
«На улице Фрунзе в 4 домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждены 2 автомобиля», — сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Спустя несколько часов ВСУ в очередной раз атаковали строящуюся пограничную линию укреплений в Кореневском районе, ранив двоих мирных жителей.
Белгородская
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области, которая ежедневно подвергается массированным обстрелам и атакам беспилотников, а количество жертв среди мирного населения исчисляется десятками.
Во вторник, 23 мая в Грайворонском округе продолжались мероприятия по поиску и уничтожению членов украинской диверсионно-разведывательной группы, которая зашла на территорию области днем ранее. К концу дня стало известно, что вражеская ДРГ с потерями отступила на украинскую территорию, где по ней продолжилось нанесение артиллерийских ударов.
За день Белгородский и Борисовский районы, а также населенные пункты Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов более 50 раз подвергались вражеским обстрелам. Были зафиксированы многочисленные разрушения, 12 человек получили ранения.
В ночь на 24 мая противник атаковал область при помощи беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на профессиональную работу ПВО, которые уничтожили большую часть БПЛА, части беспилотников удалось нанести удары по Белгороду и другим населенным пунктам области.
В течение дня украинские формирования не прекращали попыток нанести удары при помощи БПЛА. Также были зафиксированы артиллерийские обстрелы населенных пунктов Терезовка и Козинка, где ранение получили мужчина и 85-летняя пенсионерка.
25 мая под обстрел попали населенные пункты Шебекинского округа: Новая Таволжанка, Сурково, Муром — всего противник выпустил более 35 снарядов. Кроме того украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на административное здание в поселке Октябрьский.
Утром 26 мая ВСУ начали обстрел Грайворонского городского округа. В Грайвороне и Глотово повреждения получили жилые и административные здания.
Продолжился массированный обстрел Шебекинского округа. Снаряды падали на Шебекино, Новую Таволжанку, Безлюдовку, Муром, Ленинский, Середу, Архангельское. В результате ранения получили мужчина и женщина, было нарушено энергоснабжение населенных пунктов Графовка, Пристень, Ивановка.
Также украинские формирования открывали огонь по Белгордскому и Волоконовскому районам и Валуйскому округу. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Вновь фиксировалась активность вражеских БПЛА.
Обстрелы Шебекино продолжились в субботу. В результате ударов ВСУ погиб местный житель — сотрудник одного из предприятий. Ранения получили по меньшей мере три человека, среди них — двое подростков.
Били в этот день украинские формирования и по другим населенным пунктам Белгородчины. Прилеты фиксировались в Журавлевке, Лозовом, Богун-Городке, Старом, Козинке, Заречью-Первому, Мокрой Орловке, Мурому, Новой Таволжанке, Брянке, Безлюдовке и Середе.
Шебекинский округ считал прилеты и все последующие дни. Целями националистов становились Шебекино, Новая Таволжанка, Безлюдовка, Муром.
Украинские формирования наносили удары по жилому сектору, промышленным предприятиям, объектам инфраструктуры.
30 мая ВСУ артиллерийский удар по пункту временного размещения, в котором расположились эвакуированные жители села Середа, которое находится под постоянными обстрелами украинских формирований. В результате обстрела погиб один человек, двое получили ранения.
В ночь на 31 мая противник вновь нанес массированный удар по Шебекино из РСЗО. В городе зафиксированы многочисленные разрушения.
«Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Также националисты обстреляли населенные пункты Новопетровка, Богун-Городок и Графовка.
В ночь на 1 июня украинские формирования вновь начали обстрел Шебекино, который длился несколько часов. После этого к пограничному пункту пропуска выдвинулись подразделения ВСУ, включая бронетехнику. По сообщениям с мест, движение противника было заблаговременно выявлено после чего по отрядам националистов было нанесено огневое поражение. Как сообщил губернатор Гладков, российские силовики не допустили прорыва границы, по состоянию на первую половину дня в районе пограничного пункта шел активный бой.
Как отметил глава региона, для полного прекращения обстрелов Белгородчины российской армии необходимо освободить Харьков, который является базой украинских формирований, терроризирующих область.
Частично проблему можно было бы решить при помощи формирования отрядов территориальной обороны. Однако этот процесс застопорился из-за нерешенного вопроса о статусе таких подразделений. Вячеслав Гладков отметил, что в настоящее время в Белгородской области насчитывается несколько тысяч обученных добровольцев, которые готовы защищать свои дома от украинской армии. Однако профильные ведомства не могут согласовать вопрос о выдаче оружия ополченцам.