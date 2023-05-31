Колонны афганской военной техники движутся в сторону Ирана

Последние недели характеризуются ростом напряженности между двумя государствами.
Афганский «Талибан»✱ (запрещен в РФ) стягивает тяжелую технику к границе с Ираном в провинции Герат. Соответствующие видеоролики появились в Сети.
В середине мая здесь уже произошла перестрелка с убитыми и ранеными, после чего стороны начали экстренные переговоры. По всей видимости, им не удалось решить конфликт.
Судя по опубликованным роликам, талибы стягивают на юго-запад как минимум шесть гаубиц Д-30, восемь бронетранспортеров MSFV, танк Т-55. Кроме того, замечены три ЗУ-23-2, эффективно проявившие себя против низколетящих легких целей.
По неподтвержденным данным, с иранской стороны также происходит переброска войск к границе. Однако местные СМИ отрицают сообщения о беспокойной обстановке и закрытии пропускных пунктов.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация