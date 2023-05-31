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Российский теннисист Хачанов прошел в третий круг французского турнира «Ролан Гаррос»

Спорт
Российский теннисист Хачанов прошел в третий круг французского турнира «Ролан Гаррос»

Российский представитель Карен Хачанов на теннисном турнире «Ролан Гаррос» во Франции уверенно прошел в третий этап чемпионата.

Хачанов обыграл молдаванина Раду Албота со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Теннисисты на грунтовых парижских кортах играли 2 часа 17 минут.

В следующем этапе россиянин будет играть против австралийца Танаси Коккинакиса. В предыдущем матче он обыграл чемпиона «Ролан Гарроса» 2015 года, представителя Швейцарии Стэна Вавринку.

Другой российский теннисист Аслан Карацев оказался в числе тех, кто смог пройти во второй круг турнира. В предстоящем матче спортсмен должен сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
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